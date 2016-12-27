«Вест Хэм» отклонил предложение от Red Bull продать клуб за £ 650 млн

Как сообщает The Telegraph, данное предложение делала компания Red Bull.



Акционеры английского клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели «Вест Хэм» в 2010 году, сначала выкупив половину акций за £ 105 млн, а после увеличив свою долю. Переезд команды на Олимпийский стадион стал возможен после того, как Салливан взял кредит на сумму £ 110 млн.



Red Bull выразил желание приобрести одну из команд в Англии, при этом рассматривая варианты и в Чемпионшипе.