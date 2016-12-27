«Ювентус» нацелился на Иньесту

Согласно информации источника, генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта готов не пожалеть сил, чтобы Иньеста играл в итальянском гранде. В «Ювентусе» для этого даже планируют использовать дружеские отношения между Иньестой и бывшим защитником сине-гранатовых Дани Алвесом, который ныне защищает цвета бьянконери.



Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб «Барселоны» в свою очередь уверены в том, что Иньеста продлит контракт с клубом. Действующее соглашение игрока сборной Испании с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.