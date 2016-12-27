«Кайрат» признал гол Андрея Аршавина лучшим в сезоне

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Первое место в этом рейтинге занял гол Аршавина в ворота «Тараза» (3:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Казахстана. Россиянин обыграл двух защитников соперника и перекинул мяч через вышедшего из ворот голкипера. Этим «шедевром» полузащитник «Кайрата» заставил весь мир снова вспомнить о себе.

«Один из лучших игроков в истории российского футбола не прочь записать свое имя и в историю футбола казахстанского. В КПЛ Андрей стартовал не очень удачно, но с ходом сезона стал набирать привычную форму.

Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них. Гол против «Тараза» — это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину — такое надо видеть, — говорится в заметке.

Также в пятерку лучших голов «Кайрата» в сезоне вошли:

2) Исламбек Куат («Кайрат» — «Астана»).

3) Бауыржан Исламхан («Кайрат» — «Иртыш»).

4) Гафуржан Суюмбаев («Атырау» — «Кайрат»).

5) Жерар Гоу («Маккаби» — «Кайрат»).

Бонус. Гаэль Тавамба («Кайрат» — «Акжайык»).