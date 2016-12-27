Моуринью опасается, что футболист МЮ Руни не сможет сыграть в матче с «Мидлсбро»
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни из-за травмы бедра, скорее всего, пропустит еще один матч в чемпионате Англии по футболу против «Мидлсбро», заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, чьи слова приводит официальный сайт клуба.
Руни пропустил победную игру «МЮ» с «Сандерлендом», которая прошла в понедельник в Манчестере и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Игра с «Мидлсбро» пройдет также в Манчестере 31 декабря.
«Честно говоря, я так не думаю, — сказал Моуринью, отвечая на вопрос о возможном участии Руни в ближайшем матче. — Я надеюсь, я бы очень этого хотел. Он из той категории игроков, которых я всегда хотел бы видеть на поле, но сейчас я сильно сомневаюсь. Надо последить за ходом восстановления».
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