«Ювентус» начал поиски тренера на случай отставки Аллегри

Причиной для таких выводов стала, в частности, реакция тренера на поражение в Суперкубке Италии от «Милана» (1:1, 4:3 по пенальти). После игры в сеть попало видео, на котором Аллегри крайне эмоционально высказывает свое недовольство генеральному директору клуба Джузеппе Маротте и спортивному директору Фабио Паратичи.

В самом клубе данный инцидент никак не прокомментировали. Тем не менее, СМИ, со ссылкой на свои источники, утверждают, что «Ювентус» уже начал рассматривать возможных кандидатов на замену Аллегри. Шортлист клуба возглавляют экс-претендент на пост наставника «Зенита» Паулу Соуза из «Фиорентины», Леонарду Жардим из «Монако» и Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло».

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