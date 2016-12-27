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27 декабря 2016, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

«Ювентус» начал поиски тренера на случай отставки Аллегри

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что в отношениях между главным тренером «Ювентуса» Массимо Аллегри и руководством туринского клуба наступил кризис, который может привести к отставке специалиста.

Причиной для таких выводов стала, в частности, реакция тренера на поражение в Суперкубке Италии от «Милана» (1:1, 4:3 по пенальти). После игры в сеть попало видео, на котором Аллегри крайне эмоционально высказывает свое недовольство генеральному директору клуба Джузеппе Маротте и спортивному директору Фабио Паратичи.

В самом клубе данный инцидент никак не прокомментировали. Тем не менее, СМИ, со ссылкой на свои источники, утверждают, что «Ювентус» уже начал рассматривать возможных кандидатов на замену Аллегри. Шортлист клуба возглавляют экс-претендент на пост наставника «Зенита» Паулу Соуза из «Фиорентины», Леонарду Жардим из «Монако» и Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло».

На данный момент «Ювентус» является лидером серии А, а также участником плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала итальянский клуб встретится с «Порту».

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