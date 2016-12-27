Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшей январской сделкой в истории клуба

В «Ньюкасле» Думбия играл на правах аренды, но принял участие всего в 3 матчах английской Премьер-лиги, отыграв в общей сложности 29 минут. «Сороки» заплатили за аренду Думбия £ 850 тыс.



В июне 2016 года нападающий вернулся в «Рому», а в июле был отдан в аренду «Базелю».