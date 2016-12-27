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27 декабря 2016, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Переход Думбия в «Ньюкасл» признан худшей январской сделкой в истории клуба

Британское издание hitc.com признало переход бывшего форварда московского ЦСКА Сейду Думбия худшей январской сделкой в истории «Ньюкасла». Ивуарийский нападающий перебрался в Англию из «Ромы» в сезоне-2015/16.

В «Ньюкасле» Думбия играл на правах аренды, но принял участие всего в 3 матчах английской Премьер-лиги, отыграв в общей сложности 29 минут. «Сороки» заплатили за аренду Думбия £ 850 тыс.

В июне 2016 года нападающий вернулся в «Рому», а в июле был отдан в аренду «Базелю».

Ньюкасл Юнайтед
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