Самат Смаков: Мне поступали предложения от других клубов. Все будет ясно до конца года
Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков сообщил корреспонденту Vesti.kz, останется ли он в шымкентском «Ордабасы».
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«Пока я в команде, но все будет ясно до конца года. Мне поступали предложения от других клубов, но сейчас я веду переговоры с «Ордабасы», — отметил Самат Смаков.
За «Ордабасы» Смаков выступает с 4 августа и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточка.
Недавно в составе «Ордабасы» он провел первый предсезонный
Ранее главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов заявил, что контракты не продлевали не с одним игроком клуба.
Напомним, что по завершении сезона Смакова активно сватали в футбольный клуб «Алтай» из Семея. Сам
Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре этого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.
37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.
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