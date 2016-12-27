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27 декабря 2016, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Самат Смаков: Мне поступали предложения от других клубов. Все будет ясно до конца года

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков сообщил корреспонденту Vesti.kz, останется ли он в шымкентском «Ордабасы».

Футболист принял участие в УТС Ордабасы в Шымкенте. Увеличить
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«Пока я в команде, но все будет ясно до конца года. Мне поступали предложения от других клубов, но сейчас я веду переговоры с «Ордабасы», — отметил Самат Смаков.

За «Ордабасы» Смаков выступает с 4 августа и успел провести восемь матчей. На его счету три желтые и одна красная карточка.

Недавно в составе «Ордабасы» он провел первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который прошел в Шымкенте. Вместе с ним в тренировались лидеры команды Гогуа и Марцвеладзе.

Ранее главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов заявил, что контракты не продлевали не с одним игроком клуба.

Напомним, что по завершении сезона Смакова активно сватали в футбольный клуб «Алтай» из Семея. Сам экс-капитан национальной сборной был бы рад вернуться в родной город.

Самат Смаков, так же как и Андрей Карпович, является воспитанником семипалатинского футбола. За сборную Казахстана Смаков провел 75 матчей. Его прощальный матч состоялся в Астане в октябре этого года. Вместе с ним сборная Казахстана сыграла вничью с командой Румынии 1:1.

37-летний Смаков дебютировал в сборной Казахстана в 2000 году. В 2011 году Смаков уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но спустя три года вернулся.

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