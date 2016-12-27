«Барселона» намерена провести переговоры с Энрике о продлении контракта в марте

Слова, сказанные недавно наставником сине-гранатовых в интервью телеканалу каталонского клуба, вызвали некоторое беспокойство. Луис Энрике, в частности, не сомневается, что работает в лучшем клубе мира, однако подчеркнул, что ничего определённого о своём будущем сказать не может. Он добавил, что профессия тренера имеет и негативные аспекты, поэтому ему надо подумать насчёт пролонгации соглашения.



Руководство «Барселоны» в свою очередь планирует провести переговоры с Луисом Энрике насчёт продления контракта в марте. Поэтому в клубе ближайшие месяцы считают очень важными.



Действующий контракт Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2017 года.