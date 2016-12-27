«Барселона» намерена провести переговоры с Энрике о продлении контракта в марте
Руководство «Барселоны» продолжает надеяться на то, что главный тренер команды Луис Энрике продлит контракт с клубом, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
Слова, сказанные недавно наставником
Руководство «Барселоны» в свою очередь планирует провести переговоры с Луисом Энрике насчёт продления контракта в марте. Поэтому в клубе ближайшие месяцы считают очень важными.
Действующий контракт Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2017 года.
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