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27 декабря 2016, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» намерена провести переговоры с Энрике о продлении контракта в марте

Руководство «Барселоны» продолжает надеяться на то, что главный тренер команды Луис Энрике продлит контракт с клубом, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Слова, сказанные недавно наставником сине-гранатовых в интервью телеканалу каталонского клуба, вызвали некоторое беспокойство. Луис Энрике, в частности, не сомневается, что работает в лучшем клубе мира, однако подчеркнул, что ничего определённого о своём будущем сказать не может. Он добавил, что профессия тренера имеет и негативные аспекты, поэтому ему надо подумать насчёт пролонгации соглашения.

Руководство «Барселоны» в свою очередь планирует провести переговоры с Луисом Энрике насчёт продления контракта в марте. Поэтому в клубе ближайшие месяцы считают очень важными.

Действующий контракт Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2017 года.

Барселона
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