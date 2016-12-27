Неймар: Мы с Месси и Суаресом знаем, что творим историю
Нападающий «Барселоны» Неймар не склонен недооценивать свое значение для каталонского клуба.
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«Мы с Месси и Суаресом знаем, что творим историю. И с каждым разом мы играем все лучше. Мы хотим выступать в “Барселоне” не для того, чтобы всегда быть лучшими, а для того, чтобы быть счастливыми. Мы хотим быть счастливы на тренировках и в матчах. Большое наслаждение играть вместе с Месси и Суаресом», — приводит слова Неймара официальный сайт Примеры.
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