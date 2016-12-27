Аршавин в детстве не думал, что станет профессиональным футболистом
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин подчеркнул, что в детстве не задумывался о карьере профессионального футболиста. Несмотря на это,
экс-игрок сборной России мечтал играть в «Барселоне», информирует официальный сайт УЕФА.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я не думал, что футбол станет моей профессией. Тогда, в Советском Союзе, в молодой России, не существовало такой профессии — футболист. Я занимался футболом, потому что мне нравилось и хорошо получалось. Как мне кажется, никто в раннем возрасте не задумывается о завершении карьеры.
— Тогда другой вопрос. Чего мечтали добиться?
— Конечно, я бы не называл это глобальным словом «мечта», но я всегда очень сильно хотел поиграть в Европе. Это я осуществил. Возможно, не в той идеальной команде, в которой я хотел играть. Хотелось бы попасть в «Барселону», потому что я с детства за неё болею. Другие мечты? Может, они и были, но сейчас трудно их выразить в одном предложении.
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