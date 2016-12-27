Причиной крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе» стала ошибка пилотов
Гражданское агентство аэронавтики Колумбии изучило причины, которые привели к крушению самолета с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту, и пришло к выводу, что к трагедии привел человеческий фактор.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эксперты рассматривали три версии причин произошедшего. Однако после детального разбора технические проблемы и саботаж были исключены.
Сообщается, что самолет BAE 146 Avro RJ85 разбился
Почему это не было сделано своевременно, предстоит выяснить на следующем этапе расследования. После расшифровки «черного ящика» стало известно, что пилоты рокового рейса просили разрешение на посадку в связи с нехваткой топлива, а также серьезными проблемами с электрикой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter