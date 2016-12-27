Причиной крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе» стала ошибка пилотов

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Эксперты рассматривали три версии причин произошедшего. Однако после детального разбора технические проблемы и саботаж были исключены.

Сообщается, что самолет BAE 146 Avro RJ85 разбился из-за того, что у пилотов закончилось топливо. Данный борт способен преодолевать максимальную дистанцию в 2965 км (1600 морских миль) без дозаправки. Расстояние между Шапеко и Медельином, куда отправлялся лайнер, составляет 4454 км (2768 миль). Таким образом, топливо в самолете закончилось, еще когда тот пролетал над территорией Боливии, где и должен был совершить посадку для дозаправки.

Почему это не было сделано своевременно, предстоит выяснить на следующем этапе расследования. После расшифровки «черного ящика» стало известно, что пилоты рокового рейса просили разрешение на посадку в связи с нехваткой топлива, а также серьезными проблемами с электрикой.