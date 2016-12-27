Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28267294/
27 декабря 2016, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Игрок «Ворсклы» продолжит карьеру в Катаре

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Санжар Турсунов нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.

Полузащитник полтавской <span class=error>Ворсклы</span> <span class=error>Санжар</span> <span class=error>Турсунов</span> нашел себе новую команду в Катаре где и планирует продолжить карьеру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турсунов достиг договоренности с катарским клубом «Аль-Харитият», сообщает «Сегодня».

После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается — после 13 туров «Аль-Харитият» занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.

Фото: ФК «Ворскла».

Ворскла
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Специалисты назвали «идеальное» число сексуальных партнеров

Эксперты назвали самые опасные продукты для праздничного стола

Эксперты назвали секретный элемент счастливого и крепкого брака