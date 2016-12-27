Игрок «Ворсклы» продолжит карьеру в Катаре
Полузащитник полтавской «Ворсклы» Санжар Турсунов нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турсунов достиг договоренности с катарским клубом «Аль-Харитият», сообщает «Сегодня».
После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.
Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается — после 13 туров «Аль-Харитият» занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.
Фото: ФК «Ворскла».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter