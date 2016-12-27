Игрок «Ворсклы» продолжит карьеру в Катаре

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Турсунов достиг договоренности с катарским клубом «Аль-Харитият», сообщает «Сегодня».

После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается — после 13 туров «Аль-Харитият» занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.

Фото: ФК «Ворскла».