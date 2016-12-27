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27 декабря 2016, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мхитарян: Гол в ворота «Сандерленда» — лучший в моей жизни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своём голе в ворота «Сандерленда» (3:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «МЮ».

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