«Это лучший гол в моей жизни. Сразу после удара я посмотрел на бокового судью, он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я ожидал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «МЮ».



