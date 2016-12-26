Мойес: Болельщики «МЮ» приняли меня очень хорошо

Шотландский специалист возглавил «МЮ» летом 2013 года после ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона, но был уволен уже весной следующего года.



«Даже при счете 0:1 у нас был хороший шанс выжать что-то из этой игры, но мы пропустили ужасный второй гол, а третий “МЮ” забил из положения “вне игры”. Мы долго держались в игре. Я сказал игрокам, что если мы не пропустим второй мяч, то в конце соперник может занервничать и допустить ошибку. Думаю, у нас есть повод для оптимизма — команда начала исправно набирать очки.



Болельщики “МЮ” приняли меня очень хорошо. Большая часть фанатов вела себя замечательно», — цитирует Мойеса BBC.