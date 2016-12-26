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26 декабря 2016, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойес: Болельщики «МЮ» приняли меня очень хорошо

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Шотландский специалист возглавил «МЮ» летом 2013 года после ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона, но был уволен уже весной следующего года.

«Даже при счете 0:1 у нас был хороший шанс выжать что-то из этой игры, но мы пропустили ужасный второй гол, а третий “МЮ” забил из положения “вне игры”. Мы долго держались в игре. Я сказал игрокам, что если мы не пропустим второй мяч, то в конце соперник может занервничать и допустить ошибку. Думаю, у нас есть повод для оптимизма — команда начала исправно набирать очки.

Болельщики “МЮ” приняли меня очень хорошо. Большая часть фанатов вела себя замечательно», — цитирует Мойеса BBC.

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