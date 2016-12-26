Мойес: Болельщики «МЮ» приняли меня очень хорошо
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Шотландский специалист возглавил «МЮ» летом 2013 года после ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона, но был уволен уже весной следующего года.
«Даже при счете 0:1 у нас был хороший шанс выжать
Болельщики “МЮ” приняли меня очень хорошо. Большая часть фанатов вела себя замечательно», — цитирует Мойеса BBC.
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