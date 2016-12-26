Адвокат: Некоторые могут уйти из «Фенербахче». Может, кого-то отправим в аренду
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал победу над «Трабзонспором» в матче 16-го тура чемпионата Турции и ответил на вопрос об усилении команды.
Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Мы доминировали на протяжении всего матча и забили очень хорошие голы. Мы заслужили победу сегодня. Я думаю, что команда играла очень хорошо, я доволен каждым игроком.
Мы пытаемся усилить состав по мере возможности, но некоторые игроки могут и уйти. Возможно,
Накануне СМИ сообщили, что нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», договорился о переходе в «Спартак».
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