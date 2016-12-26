Адвокат: Некоторые могут уйти из «Фенербахче». Может, кого-то отправим в аренду

Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



«Мы доминировали на протяжении всего матча и забили очень хорошие голы. Мы заслужили победу сегодня. Я думаю, что команда играла очень хорошо, я доволен каждым игроком.



Мы пытаемся усилить состав по мере возможности, но некоторые игроки могут и уйти. Возможно, кого-то мы отправим в аренду», — цитирует Адвоката сайт «Фенербахче».

Накануне СМИ сообщили, что нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», договорился о переходе в «Спартак».