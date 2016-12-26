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26 декабря 2016, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Туре: Вчера у моего сына был день рождения, он попросил забить гол

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился впечатлениями от победы над «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Вчера у моего сына был день рождения, и он попросил меня забить гол. Я сделал это и хочу посвятить мяч ему. Я всегда рад возможности играть, быть частью такой команды — большое достижения для меня», — цитирует Туре BBC.

Туре реализовал пенальти чётким ударом в левый угол на 72-й минуте, открыв счёт.

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