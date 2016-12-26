Туре: Вчера у моего сына был день рождения, он попросил забить гол

Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



«Вчера у моего сына был день рождения, и он попросил меня забить гол. Я сделал это и хочу посвятить мяч ему. Я всегда рад возможности играть, быть частью такой команды — большое достижения для меня», — цитирует Туре BBC.



Туре реализовал пенальти чётким ударом в левый угол на 72-й минуте, открыв счёт.