«Манчестер Сити» разгромил «Халл» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Халлом» со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Голы на 72-й и 78-й минутах забили Яя Туре (пенальти) и Келечи Ихеаначо соответственно. На 90-й минуте защитник «Халла» Кертис Дэвис забил гол в свои ворота.
«Манчестер Сити» идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Халл» с 12 баллами занимает последнюю (20-ю) позицию.
|26.12.2016 20:15
|основной раунд: 18-й тур
|KCOM Stadium
|Халл Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Майк Филан
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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