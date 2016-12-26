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26 декабря 2016, 22:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Халл» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Халлом» со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.

МОСКВА 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты Манчестер Сити одержали победу над <span class=error>Халлом</span> со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Голы на 72-й и 78-й минутах забили Яя Туре (пенальти) и Келечи Ихеаначо соответственно. На 90-й минуте защитник «Халла» Кертис Дэвис забил гол в свои ворота.

«Манчестер Сити» идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Халл» с 12 баллами занимает последнюю (20-ю) позицию.

26.12.2016 20:15 основной раунд: 18-й тур KCOM Stadium
Халл Сити 0:3 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Майк Филан Хосеп Гвардьола
Голы
42 Яя Туре 72′
72 Келечи Ихеаначо (Д. Сильва) 78′
6 Кертис Дэйвис 90+4′
Составы
Дэвид Маршалл 23
Гарри Магуайр 5
Кертис Дэйвис 6
Майкл Доусон 21
Ахмед Аль-Мухаммади 27
Эндрю Робертсон 3
Роберт Снодграсс 10
Дьемерси Мбокани 18
63′ Том Хаддлстоун 8
82′ Райан Мэйсон 25
78′ Сэмюэл Клукас 11
Адама Диоманде 20
74′ Джейк Ливермор 14
Маркус Хенриксен 22
1 Клаудио Браво
3 Бакари Санья
22 Гаэль Клиши
30 Николас Отаменди
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
42 Яя Туре
24 Джон Стоунс 18′
11 Александр Коларов
21 Давид Сильва 87′
6 Фернанду Режес
9 Нолито 57′
72 Келечи Ихеаначо
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 6
4 Угловые 7
11 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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Нереализованный пенальти
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