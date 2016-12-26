«Манчестер Сити» разгромил «Халл» в матче чемпионата Англии

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Голы на 72-й и 78-й минутах забили Яя Туре (пенальти) и Келечи Ихеаначо соответственно. На 90-й минуте защитник «Халла» Кертис Дэвис забил гол в свои ворота.

«Манчестер Сити» идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Халл» с 12 баллами занимает последнюю (20-ю) позицию.