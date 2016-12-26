Соперник «Зенита» в ЛЕ «Андерлехт» победил «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии по футболу

Игра, прошедшая в понедельник в Шарлеруа, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Лукаш Теодорчик (74-я минута) и Фрэнк Ачимпонг (85).

«Андерлехт» набрал 41 очко и поднялся на промежуточное первое место в чемпионате, на один балл опережая идущий вторым «Брюгге», который свой матч в этом туре проведет позже в понедельник.