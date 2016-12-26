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26 декабря 2016, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Андерлехт» победил «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии по футболу

Футболисты «Андерлехта» нанесли гостевое поражение «Шарлеруа» в матче 21-го тура чемпионата Бельгии.

Игра, прошедшая в понедельник в Шарлеруа, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Лукаш Теодорчик (74-я минута) и Фрэнк Ачимпонг (85).

«Андерлехт» набрал 41 очко и поднялся на промежуточное первое место в чемпионате, на один балл опережая идущий вторым «Брюгге», который свой матч в этом туре проведет позже в понедельник.

«Зенит» и «Андерлехт» стали соперниками по 1/16 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая прошла в декабре в швейцарском Ньоне. Первая встреча состоится 16 февраля в Брюсселе, ответная — 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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