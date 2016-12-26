Соперник «Краснодара» по 1/16 финала ЛЕ «Фенербахче» разгромил «Трабзонспор»

Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На исходе получаса игры Фернандан открыл счёт. На 40-й минуте Мусса Сов удвоил преимущество «Фенербахче», а в середине второго тайма забил Джермейн Ленс.



«Фенербахче» (31 очко) занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Истанбул Башакшехир» на 5 баллов. «Трабзонспор» (18) идёт 13-м.