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26 декабря 2016, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала ЛЕ «Фенербахче» разгромил «Трабзонспор»

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» разгромил «Трабзонспор» в матче 16-го тура чемпионата Турции.

Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Фернандан открыл счёт. На 40-й минуте Мусса Сов удвоил преимущество «Фенербахче», а в середине второго тайма забил Джермейн Ленс.

«Фенербахче» (31 очко) занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Истанбул Башакшехир» на 5 баллов. «Трабзонспор» (18) идёт 13-м.

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