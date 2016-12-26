«Интер» договорился с «Ливерпулем» об аренде Лукаса Лейвы

Как сообщает Gazzetta dello Sport, миланцы договорились с «Ливерпулем» об аренде бразильца до конца сезона с правом выкупа. 29-летнему игроку осталось уладить детали личного контракта.

Лукас Лейва давно входит в сферу интересов «Интера». С 2007 года он играет в «Ливерпуле», куда перебрался из «Гремиу».