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26 декабря 2016, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Интер» договорился с «Ливерпулем» об аренде Лукаса Лейвы

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва в ближайшие часы отправится в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Интером».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, миланцы договорились с «Ливерпулем» об аренде бразильца до конца сезона с правом выкупа. 29-летнему игроку осталось уладить детали личного контракта.

Лукас Лейва давно входит в сферу интересов «Интера». С 2007 года он играет в «Ливерпуле», куда перебрался из «Гремиу».

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