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26 декабря 2016, 21:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Здорово, когда на скамейке есть игроки уровня Марсьяля и Мхитаряна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Сандерлендом» в матче 18-го тура АПЛ и отметил значимость форварда Антони Марсьяля и полузащитника Генриха Мхитаряна.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1.

«Игра в первом тайме мне не понравилась. Мне нравится результат, мне очень понравился второй тайм. Но первый тайм прошел не так, как я ожидал. Я хотел, чтобы мы начали игру намного лучше. Я знаю, что Дэвид Мойес и “Сандерленд” заслужили похвалу за то, что они сделали в первой половине встречи. После перерыва “МЮ” заиграл интенсивнее, мяч стал лучше двигаться. Мы заслужили победу.

Здорово, когда на скамейке есть игроки уровня Марсьяля и Мхитаряна. Хорошая игра у нас была уже довольно давно. В конце концов, у нас появились и хорошие результаты: четыре победы подряд и 12 очков. Игроки знают принципы того, как мы играем. Но нужно прибавлять», — цитирует Моуринью BBC.

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