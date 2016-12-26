Конте: Теперь каждая команда хочет прервать рекордную серию «Челси»

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:0.



«Мы провели хороший матч. Могли забить и больше, но я доволен отношением игроков к делу. Мы играли без двух важных футболистов — Диего Косты и Канте, но справились очень хорошо. Мы впервые играли без чистого нападающего, хотя и пытались моделировать это на тренировках.



Выиграть 12 матчей АПЛ подряд не так просто. Это фантастическая серия, но очень важно продолжить её. Теперь каждая команда хочет прервать нашу серию», — сказал Конте в эфире BBC Sport.

«Челси» одержал 12-ю подряд победу в АПЛ и установил новый рекорд клуба. До этого лондонцы 11 раз подряд побеждали в период с апреля по сентябрь 2009 года.