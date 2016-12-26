Пьюлис: Мне сказали, что Жиру сфолил перед победным голом «Арсенала»
Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).
Единственный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.
«Этот результат трудно принять. Мои игроки очень старались. “Арсенал” — хорошая команда, у них было много моментов, но проигрывать
Наш защитник Гарет Макаули сказал, что Жиру схватил его за футболку и нарушил правила, прежде чем забил гол. Хотя я не уверен, что всё было именно так», — цитирует Пьюлиса BBC.
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