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26 декабря 2016, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пьюлис: Мне сказали, что Жиру сфолил перед победным голом «Арсенала»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

Единственный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.

«Этот результат трудно принять. Мои игроки очень старались. “Арсенал” — хорошая команда, у них было много моментов, но проигрывать из-за гола в концовке всегда очень обидно. Наши болельщики увидели настоящую командную работу, хотя очень трудно остановить одну из лучших команд в Европе. Конечно, ещё Бен Фостер сделал несколько отличных сэйвов.

Наш защитник Гарет Макаули сказал, что Жиру схватил его за футболку и нарушил правила, прежде чем забил гол. Хотя я не уверен, что всё было именно так», — цитирует Пьюлиса BBC.

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