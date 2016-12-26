Супергол Мхитаряна
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом.
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Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.
|26.12.2016 18:00
|основной раунд: 18-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Сандерленд
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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