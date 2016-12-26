Супергол Мхитаряна

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Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе «красных дьяволов» во всех турнирах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This angle of the Mkhitaryan goal will make you truly appreciate how brilliant it was (via <a href="https://twitter.com/NBCSportsSoccer">@NBCSportsSoccer</a>) <a href="https://t.co/e5wYxBVaPf">pic.twitter.com/e5wYxBVaPf</a></p>— Cristian Nyari (@Cnyari) <a href="https://twitter.com/Cnyari/status/813427885470056448">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>