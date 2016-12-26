Венгер: «Арсенал» был обязан победить после двух разочаровывающих поражений
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).
Единственный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.
«Мы должны были быть терпеливыми против хорошо организованной стороны “Вест Брома”. Они играли цепко и караулили возможности для контратак. Спешить тут было нельзя, иначе можно бы было пропустить обидный гол.
У нас был высокий уровень владения мячом, много ударов, но требовалось нечто особенное. Мы знали, что обязаны выиграть сегодня после двух разочаровывающих поражений», — цитирует Венгера BBC.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter