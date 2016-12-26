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26 декабря 2016, 20:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: «Арсенал» был обязан победить после двух разочаровывающих поражений

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).

Единственный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.

«Мы должны были быть терпеливыми против хорошо организованной стороны “Вест Брома”. Они играли цепко и караулили возможности для контратак. Спешить тут было нельзя, иначе можно бы было пропустить обидный гол.

У нас был высокий уровень владения мячом, много ударов, но требовалось нечто особенное. Мы знали, что обязаны выиграть сегодня после двух разочаровывающих поражений», — цитирует Венгера BBC.

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