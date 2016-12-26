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26 декабря 2016, 20:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» установил рекорд клуба по числу побед подряд в чемпионате Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

В домашнем матче команда <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> победила <span class=error>Борнмут</span> со счетом 3:0. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Педро Родригес (24-я, 90-я минуты) и Эден Азар (59, с пенальти). Эта победа стала для лондонцев 12-й подряд в чемпионате страны, что является рекордом клуба. Абсолютный же рекорд по количеству выигранных матчей подряд в чемпионате Англии был установлен в 2002 году лондонским «Арсеналом» (14).

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 46 очков, «Борнмут» с 21 очком идет на 13-м месте.

В следующем матче «Челси» на своем поле примет «Сток Сити», «Борнмут» в гостях сыграет с «Суонси». Обе встречи состоятся 31 декабря.

26.12.2016 18:00 основной раунд: 18-й тур Stamford Bridge
Челси 3:0 Борнмут
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Антонио Конте Эдди Хоуи
Голы
24′ Родригес Педро (С. Фабрегас) 11
49′ Эден Азар 10
90+3′ Родригес Педро 11
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
Неманья Матич 21
63′ Родригес Педро 11
90′ Виктор Мозес 15
Ола Эйна 34
83′ Виллиан 22
Натаниэл Чалоба 29
90′ Эден Азар 10
Миши Батшуайи 23
1 Артур Боруц
2 Саймон Фрэнсис
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
15 Адам Смит
32 Джек Уилшир 14′
4 Дэн Гослинг
8 Гарри Артер
14 Брэд Смит 77′
33 Джордон Айб
6 Эндрю Сермен 66′
19 Джуниор Станислас
17 Джошуа Кинг 66′
9 Беник Афобе
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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