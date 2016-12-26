«Челси» установил рекорд клуба по числу побед подряд в чемпионате Англии
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 3:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Педро Родригес (24-я, 90-я минуты) и Эден Азар (59, с пенальти). Эта победа стала для лондонцев 12-й подряд в чемпионате страны, что является рекордом клуба. Абсолютный же рекорд по количеству выигранных матчей подряд в чемпионате Англии был установлен в 2002 году лондонским «Арсеналом» (14).
В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 46 очков, «Борнмут» с 21 очком идет на 13-м месте.
В следующем матче «Челси» на своем поле примет «Сток Сити», «Борнмут» в гостях сыграет с «Суонси». Обе встречи состоятся 31 декабря.
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Эдди Хоуи
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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