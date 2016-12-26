«Челси» установил рекорд клуба по числу побед подряд в чемпионате Англии

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Забитыми мячами отметились Педро Родригес (24-я, 90-я минуты) и Эден Азар (59, с пенальти). Эта победа стала для лондонцев 12-й подряд в чемпионате страны, что является рекордом клуба. Абсолютный же рекорд по количеству выигранных матчей подряд в чемпионате Англии был установлен в 2002 году лондонским «Арсеналом» (14).

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 46 очков, «Борнмут» с 21 очком идет на 13-м месте.

В следующем матче «Челси» на своем поле примет «Сток Сити», «Борнмут» в гостях сыграет с «Суонси». Обе встречи состоятся 31 декабря.