«Бернли» победил «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии

Гол на 81-й минуте забил Андре Грей (81).

«Бернли» идет на 14-й позиции в текущем сезоне, имея в активе 20 очков. «Мидлсбро» с 18 очками занимает на одну строчку ниже.

В следующем туре «Бернли» 31 декабря примет «Сандерленд». В тот же день «Мидлсбро» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед».