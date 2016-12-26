«Бернли» победил «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Бернли» победили «Мидлсбро» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.
Гол на 81-й минуте забил Андре Грей (81).
«Бернли» идет на 14-й позиции в текущем сезоне, имея в активе 20 очков. «Мидлсбро» с 18 очками занимает на одну строчку ниже.
В следующем туре «Бернли» 31 декабря примет «Сандерленд». В тот же день «Мидлсбро» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед».
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