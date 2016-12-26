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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28264239/
26 декабря 2016, 20:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» победил «Вест Бромвич» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Арсенала» одержали победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

Гол на 87-й минуте забил Оливье Жиру. Увеличить
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Гол на 87-й минуте забил Оливье Жиру.

«Арсенал» идет на третьей позиции в текущем сезоне, имея в активе 37 очков. «Вест Бромвич» с 24 очками занимает девятую строчку.

В следующем туре «Арсенал» 1 января примет «Кристал Пэлас». Днем ранее «Вест Бромвич» сыграет в гостях против «Саутгемптона».

26.12.2016 18:00 основной раунд: 18-й тур Emirates Stadium
Арсенал 1:0 Вест Бромвич Альбион
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Тони Пулис
Голы
86′ Оливье Жиру (М. Езил) 12
Составы
Петр Чех 33
Габриэл Паулиста 5
Лоран Косьельни 6
Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
42′ Оливье Жиру 12
65′ 71′ Киран Гиббс 3
Начо Монреаль 18
71′ Алекс Ивоби 17
Перес Мартинес Лукас 9
74′ Франсис Кокелен 34
88′ Аарон Рэмси 8
1 Бен Фостер 83′
2 Аллан Ньом
6 Джонатан Эванс
23 Гарет Маколи
25 Крейг Доусон
5 Клаудио Якоб
10 Мэтт Филлипс
11 Крис Брант
24 Даррен Флетчер
22 Насер Шадли 62′
14 Джеймс Макклин
9 Хосе Саломон Рондон 80′
4 Хэл Робсон-Кану
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 3
11 Удары в створ 1
6 Угловые 5
11 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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