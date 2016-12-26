«Арсенал» победил «Вест Бромвич» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Арсенала» одержали победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Гол на 87-й минуте забил Оливье Жиру.
«Арсенал» идет на третьей позиции в текущем сезоне, имея в активе 37 очков. «Вест Бромвич» с 24 очками занимает девятую строчку.
В следующем туре «Арсенал» 1 января примет «Кристал Пэлас». Днем ранее «Вест Бромвич» сыграет в гостях против «Саутгемптона».
|26.12.2016 18:00
|основной раунд: 18-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|1:0
|Вест Бромвич Альбион
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Тони Пулис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|3
|11
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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