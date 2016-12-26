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26 декабря 2016, 20:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

В домашнем матче команда <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> победила Сандерленд со счетом 3:1. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Дэйли Блинд (39-я минута), Златан Ибрагимович (82) и Генрих Мхитарян (86). У проигравших отличился Фабио Борини (90). Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Кроме того, манкунианцы не проигрывают 11 матчей кряду во всех турнирах.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 33 очка, «Сандерленд» с 14 очками идет 18-м.

В следующем матче МЮ на своем поле примет «Мидлсбро», «Сандерленд» в гостях сыграет с «Бернли». Обе встречи состоятся 31 декабря.

В другом матче «Вест Хэм» разгромил в гостях «Суонси» со счетом 4:1.

26.12.2016 18:00 основной раунд: 18-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Дэвид Мойес
Голы
39′ Дэйли Блинд (З. Ибрагимович) 17
82′ Златан Ибрагимович (П. Погба) 9
86′ Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович) 22
9 Фабио Борини 90+1′
Составы
Давид де Хеа 1
Фил Джоунс 4
Маркос Рохо 5
19′ Дэйли Блинд 17
Антонио Валенсия 25
Поль Погба 6
Майкл Кэррик 16
Златан Ибрагимович 9
74′ Хуан Мануэль Мата 8
Антони Марсьяль 11
62′ Джесси Лингард 14
Генрих Мхитарян 22
84′ Андер Агуэра Эррера 21
Маруан Феллаини 27
13 Джордан Пикфорд
2 Билли Джонс
3 Патрик ван Анхолт
4 Джейсон Денайер
5 Папи Джилободжи
23 Ламин Коне 90+3′
9 Фабио Борини 61′
18 Джермейн Дефо
28 Виктор Аничебе
7 Себастьян Ларссон 83′
10 Вахби Хазри
17 Дидье Ндонг 86′
22 Дональд Лав
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 4
6 Угловые 5
6 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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