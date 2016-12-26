«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Дэйли Блинд (39-я минута), Златан Ибрагимович (82) и Генрих Мхитарян (86). У проигравших отличился Фабио Борини (90). Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Кроме того, манкунианцы не проигрывают 11 матчей кряду во всех турнирах.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 33 очка, «Сандерленд» с 14 очками идет 18-м.

В следующем матче МЮ на своем поле примет «Мидлсбро», «Сандерленд» в гостях сыграет с «Бернли». Обе встречи состоятся 31 декабря.

В другом матче «Вест Хэм» разгромил в гостях «Суонси» со счетом 4:1.