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26 декабря 2016, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сэм Эллардайс: Мы не смогли выключить соперника из игры

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс считает, что его команда имела все шансы обыграть «Уотфорд"​ (1:1) в гостях.

Его команда вела в счете и не реализовала пенальти в первом тайме.

— Нереализованный пенальти — это очень важный момент в игре, — цитирует ВВС Эллардайса, для которого эта игра стала первой у руля «Кристал Пэлас». — Мы не смогли наказать противника, не смогли выключить его из игры. Конечно, определенные опасения имеются, но я вижу в команде реальный талант. Просто нужно выстроить чуть лучше игру, и все будет в порядке.

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