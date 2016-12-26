Сэм Эллардайс: Мы не смогли выключить соперника из игры

Его команда вела в счете и не реализовала пенальти в первом тайме.

— Нереализованный пенальти — это очень важный момент в игре, — цитирует ВВС Эллардайса, для которого эта игра стала первой у руля «Кристал Пэлас». — Мы не смогли наказать противника, не смогли выключить его из игры. Конечно, определенные опасения имеются, но я вижу в команде реальный талант. Просто нужно выстроить чуть лучше игру, и все будет в порядке.