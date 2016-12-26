Сэм Эллардайс: Мы не смогли выключить соперника из игры
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс считает, что его команда имела все шансы обыграть «Уотфорд" (1:1) в гостях.
Его команда вела в счете и не реализовала пенальти в первом тайме.
— Нереализованный пенальти — это очень важный момент в игре, — цитирует ВВС Эллардайса, для которого эта игра стала первой у руля «Кристал Пэлас». — Мы не смогли наказать противника, не смогли выключить его из игры. Конечно, определенные опасения имеются, но я вижу в команде реальный талант. Просто нужно выстроить чуть лучше игру, и все будет в порядке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter