Фанаты «Лестера» наденут 30 тысяч масок Варди на матче с «Эвертоном» в знак протеста

Инцидент произошел во время выездного матча «Лестера» со «Сток Сити» 17 декабря. Варди на 28-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол против форварда соперников Мама Диуфа. После матча «Лестер» подал апелляцию на решение судьи, мотивируя свое решение тем, что Варди совершил нарушение без злого умысла.

FA отклонила апелляцию и дисквалифицировала нападающего «Лестера» на три встречи — он пропустит игры с «Эвертоном» (26 декабря), «Вест Хэмом» (31 декабря), «Мидлсбро» (2 января), а вернуться на поле сможет в матче с «Челси» 14 января. Владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха назвал это наказание «несправедливым».

Встреча «Лестера» и «Эвертона» начнется в 18:00 по московскому времени. Организаторы матча со стороны хозяев разложили на зрительских местах на стадионе «Кинг Пауэр» маски Варди. На игре ожидается присутствие председателя FA Грега Кларка.