Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS

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Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира. На третьей строчке вратарь сборной Португалии и «Спортинга» Руй Патрисиу (50 баллов). Чемпион Европы-2016 Патрисиу впервые попал в рейтинг IFFHS.

Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.