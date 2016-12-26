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26 декабря 2016, 17:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 26 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль <span class=error>Нойер</span> в четвертый раз подряд признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира. На третьей строчке вратарь сборной Португалии и «Спортинга» Руй Патрисиу (50 баллов). Чемпион Европы-2016 Патрисиу впервые попал в рейтинг IFFHS.

Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

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