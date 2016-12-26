Агент Эменике прибыл в Москву, переговоры со «Спартаком» не завершены

Единственное препятствие к сделке — сумма личного контракта Эменике. «Спартак» поначалу был готов арендовать африканца до конца текущего сезона, а «Фенер» де-факто уже отпустил в Москву 31-летнего футболиста на этот срок бесплатно.

Проблема в сделке — оклад Эменике, который он получил в Стамбуле. Леонид Федун сегодня не готов оплачивать за короткую аренду более 1,1 млн евро .

«Спартак» этой весной не сыграет в еврокубках, услуги Эменике де-факто нужны российскому клубу три месяца — с марта по май, когда будет идти чемпионат России. Сейчас стороны ищут компромиссные варианты по вопросам оплаты труда африканца. После завершения всех консультаций агент игрока Эрдем Коньяр вернется в Стамбул, чтобы согласовать детали сделки с руководством «Фенербахче». Сам футболист готов к возвращению в РФПЛ и дал согласие на трансфер, но не хочет терять деньги по контракту.

Один из вариантов решения проблемы — разрыв соглашения Эменике с «Фенером», подписание игрока «Спартаком» на 2017 год с правом автоматического (при выполнении игровых нормативов) продления контракта до лета 2018-го и опцией выкупа «Фенербахче» африканца за фиксированную и разумную сумму.

Это решение позволит «Спартаку» получить игрока, не раздувая свою

платежную ведомость, сократит расходы «Фенербахче», сохранив за стамбульским грандом часть прав на футболиста. Переговоры завершатся сегодня

вечером, завтра люди, которые представляют на переговорах интересы Эминике,

вернутся в Турцию.