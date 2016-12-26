Агент Эменике прибыл в Москву, переговоры со «Спартаком» не завершены
Трансфер Эммануэля Эминике из турецкого «Фенербахче» в «Спартак» пока не согласован, но переговоры представителя африканского легионера, его переводчика и менеджеров клуба, который лидирует в РФПЛ, стартовали сегодня в московском отеле «Хилтон», расположенном на Ленинградском шоссе.
Единственное препятствие к сделке — сумма личного контракта Эменике. «Спартак» поначалу был готов арендовать африканца до конца текущего сезона, а «Фенер»
Проблема в сделке — оклад Эменике, который он получил в Стамбуле. Леонид Федун сегодня не готов оплачивать за короткую аренду более 1,1 млн евро .
«Спартак» этой весной не сыграет в еврокубках, услуги Эменике
Один из вариантов решения проблемы — разрыв соглашения Эменике с «Фенером», подписание игрока «Спартаком» на 2017 год с правом автоматического (при выполнении игровых нормативов) продления контракта до лета 2018-го и опцией выкупа «Фенербахче» африканца за фиксированную и разумную сумму.
Это решение позволит «Спартаку» получить игрока, не раздувая свою
платежную ведомость, сократит расходы «Фенербахче», сохранив за стамбульским грандом часть прав на футболиста. Переговоры завершатся сегодня
вечером, завтра люди, которые представляют на переговорах интересы Эминике,
вернутся в Турцию.
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