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26 декабря 2016, 16:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Собака помогла спасти жизнь бывшему футболисту Сонгу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший инсульт, рассказал, что выжил благодаря своей собаке. Слова спортсмена приводит издание L’Equipe.

Услышав лай собаки сосед бывшего защитника сборной Камеруна забеспокоился и вызвал скорую помощь. Увеличить
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Сонг 2 октября был доставлен в больницу после инсульта. На следующий день камерунец впал в кому, спустя сутки его состояние стабилизировалось. 7 октября он был успешно прооперирован в парижской клинике «Питье-Сальпетриер».

«Моя собака так громко лаяла, что сосед забеспокоился, — сказал Сонг. — К счастью, я оставил дверь открытой, и сосед смог войти — если бы она была закрыта, я бы умер. Когда мне стало плохо, я упал и начал задыхаться, потому что запал язык. Сосед позвал меня и, не получив ответа, вызвал скорую помощь».

Сонг провел 130 матчей за сборную Камеруна, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010). Камерунец выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».
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