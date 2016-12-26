Собака помогла спасти жизнь бывшему футболисту Сонгу

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Сонг 2 октября был доставлен в больницу после инсульта. На следующий день камерунец впал в кому, спустя сутки его состояние стабилизировалось. 7 октября он был успешно прооперирован в парижской клинике «Питье-Сальпетриер».

«Моя собака так громко лаяла, что сосед забеспокоился, — сказал Сонг. — К счастью, я оставил дверь открытой, и сосед смог войти — если бы она была закрыта, я бы умер. Когда мне стало плохо, я упал и начал задыхаться, потому что запал язык. Сосед позвал меня и, не получив ответа, вызвал скорую помощь».

Сонг провел 130 матчей за сборную Камеруна, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010). Камерунец выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».