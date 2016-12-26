СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Издание не приводит конкретных клубов, которые ведут переговоры о приобретении 31-летнего полузащитника. В настоящее время он выступает за французский «Марсель», его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне он провел за «Марсель» 11 матчей.