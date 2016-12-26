Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28261094/
26 декабря 2016, 16:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник российского футбольного клуба «Локомотив» Лассана Диарра может продолжить карьеру в одной из китайской команд. Об этом сообщает газета La Provence.

В настоящее время он выступает за французский Марсель его контракт с клубом истекает летом 2019 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Издание не приводит конкретных клубов, которые ведут переговоры о приобретении 31-летнего полузащитника. В настоящее время он выступает за французский «Марсель», его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне он провел за «Марсель» 11 матчей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 декабря

Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"

ФИФА уверена, что стадион в Петербурге будет сдан согласно всем требованиям

ФК "Ростов" примет решение об уходе Наваса в "Осасуну" после разговора с Бердыевым