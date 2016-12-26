СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник российского футбольного клуба «Локомотив» Лассана Диарра может продолжить карьеру в одной из китайской команд. Об этом сообщает газета La Provence.
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Издание не приводит конкретных клубов, которые ведут переговоры о приобретении 31-летнего полузащитника. В настоящее время он выступает за французский «Марсель», его контракт с клубом истекает летом 2019 года.
Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского «Реала», перешел в «Локомотив» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне он провел за «Марсель» 11 матчей.
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