Осенние итоги. «Ворскла». Нет худа без добра

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С 1996-го года, когда «Ворскла» получила право выступать в элите украинского футбола, не испытывали полтавчане подобных проблем как в сезоне 2016/17. По праву одной из самых стабильных команд УПЛ считались ворскляне. Были сезоны когда «бело-зеленые» боролись за еврокубковые позиции, призовые места, добивались успехов и выигрывали бронзовых медалей и становились обладателем Кубка Украины. Но никогда, каких бы не было сложностей, за последние 20 лет полтавчане не опускались ниже определенного уровня.

Выступление команды Сачко в первой части Премьер-лиги 2016/17 также нельзя назвать провальным. Все же «Ворскла» сохраняет хорошие шансы закрепиться в первой шестерке, а затем и побороться за еврокубки. Однако беспокоит другое. Финансовые проблемы и существенные задолженности по заработной плате перед игроками самым негативным образом сказываются на внутреннем состоянии коллектива. В осенних матчах чувствовалась у команды ненужное напряжение, неуверенность в завтрашнем дне, на поле игроки нервничали и порой допускали очень много ошибок, что собственно и сказалось на результатах.

Этой зимой «Ворскла» находится на пороге серьезных изменений и, похоже, весной перед болельщиками предстанет совершенно новый коллектив. Руководство клуба объявило курс на омоложение, больше доверять тренеры теперь будут собственным воспитанникам. Многие опытные футболисты объявили, что уходят или уже покинули полтавскую команду, в их числе Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Алексей Дитятьев. Поэтому сохранить «Ворсклу» среди лидеров украинского футбола будет не просто, но вопрос о существовании клуба стоять точно не будет и это позитивный момент. Все остальное — дело наживное.

ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ.

Летом ряды полтавской команды пополнили очень сильные футболисты — Александр Кобахидзе, Олег Голодюк, Богдан Шуст, Андрей Пилявский, а также вернулся в Полтаву Санжар Турсунов. Но усилить «Ворсклу» не получилось, потому как ушли из клуба Антон Шиндер, Алексей Довгий, Артем Громов, Александр Ковпак, Олег Баранник и Арменд Даллку. То есть Василию Сачко необходимо было за короткий период заменить одних лидеров другими. Однако безболезненно такие процессы обычно не проходят, что и сказалось на игре. К тому же кое-кто не влился в команду и не смог в полной мере заменить ушедших лидеров. Например, экс-игрок сборной Украины Андрей Пилявский выходил на поле всего в восьми матчах и оставил от своей игры не самые лучшие рецензии. Также из-за травм совсем мало играл Олег Голодюк.

Но нет худа без добра. Зато многие молодые полтавские игроки получили возможность попробовать свои силы на уровне УПЛ, прошли хорошую обкатку в матчах с сильными командами, и тренеры теперь могут рассчитывать на Дмитрия Кравченко, Артура Загорулько и Владимира Одарюка, как на полноценные боевые единицы.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ.

Претензий к физической готовности полтавчан быть не может. Команды хватало на весь матч и даже в концовке «бело-зеленые» выглядели вполне уверенно и часто вырывали необходимый результат. Достаточно вспомнить и матчи с «Динамо» и «Александрией», когда подопечные Сачко отыгрались после 0:2, победу над «Сталью», когда Ребенок забил решающий гол на последней минуте и волевую гостевую викторию над «Черноморцем».

Последний матч уходящего года и победа на «Волынью», также добытая за счет гола во втором тайме и уверенно проведенная концовка встречи подтвердили хорошую физическую готовность команды Сачко. Собственно, именно этот успех и позволил полтавчанам вернуться в шестерку лучших команд УПЛ.

ТАКТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ.

В связи с уходом из команды Ковпака и Шиндера полтавчане отказались от схемы 4−4−2, которую раньше часто использовал Сачко. Всего несколько игр в первой половине сезоне 2016/17 «бело-зеленые» провели с двумя чистыми нападающими — Хлебасом и Коломойцем. Однако ближе к октябрьским матчам Хлебасу приходилось действовать из глубины, на острие оставался только один Коломоец и «Ворскла» играла по традиционной схеме 4−2−3−1.

Более того, в ряде поединков, когда Коломоец был травмирован, «Ворскла» обходилась вообще без центрфорварда, по условной схеме 4−2−4−0. В этих матчах через фланги с помощью Кобахидзе и Турсунова удавалось организовывать наступательные комбинации ворсклян. Именно после атак организованных на краях и забивалось больше всего голов у «бело-зеленых». Чаще это были скоростные контрвыпады, но и после позиционных комбинаций подопечным Сачко удавалось добиваться своего и забивать важные мячи.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ.

Основным голкипером «Ворсклы» остается Дмитрий Непогодов, более уверенно выглядел он в важных матчах, в то время как Богдану Шусту не удавалось похвастаться надежностью. Ряд досадных ошибок допускал Шуст, из-за чего проигрывал конкуренцию Непогодову. В центре защиты основным защитником полтавской команды можно назвать Дитятьева, а также вынужден был вместе с Алексеем играть ближе к своим воротам номинальный опорник Владимир Чеснаков. Как эксперимент даже Симинина тренеры пробовали на позиции центрбека, впрочем, ничего хорошего из этого не получилось.

На флангах более привычно и значительно продуктивнее смотрелся Симинин. Ребенок также стал закрывать непривычную позицию левого защитника, но Павел смотрелся там более органично и практически не ошибался.

В средней части поля больше всего матчей сыграли Андрей Ткачук, Младен Бартулович и Дмитрий Хлебас. Олег Голодюк долго восстанавливался после повреждений и пропустил много поединков, а Александр Скляр выходил преимущественно на замены и претендовать на роль игрока основы вряд ли может.

С флангов атаки «Ворсклы» чаще всего разгоняли Кобахидзе и Турсунов, хотя иногда Ребенок освобождал позицию защитника для Пердуты и располагался ближе к воротам соперника. Место основного центрального форварда уверенно удерживает Юрий Коломоец, который хоть и пропустил в середине сезона несколько важных матчей, но свои голы забить смог, стал лучшим бомбардиром полтавчан в осенней части чемпионата и полноценно закрепился в основе.

ЛУЧШИЙ ИГРОК.

Нельзя не отметить у «Ворсклы» игру Хлебаса, Ребенка или все того же Коломойца. Также невероятно полезен команде Чеснаков, в пожарном порядке закрывающий проблемные позиции. Но если необходимо выбрать одного лучшего футболиста, то, пожалуй, им стал Александр Кобахидзе. Несомненно, грузинский легионер самый активный игрок у «бело-зеленых», причем «не перетягивает на себя одеяло» Сандро, снабжает отменными передачами партнеров и, словно двужильный разгоняет одну скоростную комбинацию за другой. К тому же и болельщикам приятно наблюдать за игрой Кобахидзе, техничного футболиста, который умеет обращаться с мячом и чувствует партнеров, будто играет с ними не первый год.

РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Очередной провал в Лиге Европы. Как бы плохи не были дела у «Ворсклы» такие клубы как загребский «Локомотива» полтавчане обязаны обыгрывать. Тем более, что этим летом проблемы у «бело-зеленых» почти не ощущались. Подбор игроков у украинского клуба перед встречей с середняками чемпионата Хорватии был очень хорошим, и никто не ожидал, что после приемлемой ничьи в гостях подопечные Сачко проиграют «Локомотиве» дома.

ЛУЧШИЙ МАТЧ.

Лига Пари-Матч. Шестой тур.

27 августа. Киев. НСК «Олимпийский».

«Динамо» (Киев) — «Ворскла» (Полтава) 0:2.

Голы: Юрий Коломоец 15, Юрий Коломоец 70.

Киевское «Динамо» также как и «Ворскла» переживает далеко не самые лучшие времена, хотя сравнивать проблемы команды Сачко и команды Реброва не приходится. Все же действующий чемпион Украины по-прежнему удерживает ведущие позиции в нашем футболе и к встречам с такими командами как «Ворскла» подходит в роли безусловного фаворита… Однако тем важнее победа полтавчан в шестом туре УПЛ, добытая еще и на поле соперника.

Гости с удовольствием воспользовались всеми огрехами в обороне у «Динамо», при этом сами в защите сыграли почти идеально, выдержав стартовый непростой штурм «бело-синих».

Победу «Ворскле» принес Коломоец, который сделал дубль в том противостоянии. В первом тайме Юрий воспользовался ошибкой Морозюка, а после перерыва совершил маленький подвиг. Второй мяч Коломойца получился очень красивым, и у Шовковского практически не было шансов спасти свои ворота. Более того, победа полтавчан могла стать еще более крупной, несколько моментов не реализовали подопечные Сачко в концовке, а самый реальный шанс забить третий мяч упустил Загорулько после великолепных индивидуальных действий Кобахидзе.

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Хочется верить в лучшее. Очевидно, что «Ворскле» будет тяжело в весенних матчах чемпионата Украины, без многих ведущих футболистов, которые ушли или еще уйдут из полтавского клуба бороться за места в еврокубках сложно. Несомненно, стабильности, как и ранее, будет не хватать «бело-зеленым». Но можно смело предположить, что ниже своего уровня команда не опустится, может даже преподнесет ряд сюрпризов, как это было в играх с «Динамо». Судя по последним заявлениям и действиям руководства клуба этот кризис «Ворскла» переживет, и, возможно, даже выйдет из него более сильной, закаленной и опытной.