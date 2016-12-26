Как любимый клуб Карреры идет к вечному рекорду

Обыграв в матче 17-го тура основного конкурента «Рому», «Ювентус» завершил первую часть чемпионата Италии во главе турнирной таблицы. О лидере современного итальянского футбола рассказывает обозреватель «СЭ», побывавший в туринском клубе вместе со студентами российской бизнес-школы RMA.

«СПАРТАК» И «ЮВЕНТУС».

Когда Массимо Каррера в одном из своих интервью итальянской прессе назвал «Спартак» «русским «Ювентусом», в определенных моментах был очень недалек от истины. Да, для туринцев, в отличие от красно-белых, первым и единственным футбольным богом всегда был Результат, тогда как «Спартак» взращен на эстетике Игры. И в этом два клуба — полные противоположности, о чем синьор Массимо, как его счастью, не подозревает. Российскую прессу он, как сообщал итальянцам, из-за незнания языка не читает, а переводить не просит — зачем забивать свою голову лишней информацией, если можно сосредоточиться на работе с командой?

Но если брать масштаб и синусоиду эмоций — от обожания до ненависти миллионов людей, — то и на Апеннинах с «Юве», и в России со «Спартаком» едва ли кто может сравниться. И к одним, и к другим среди помешанных на футболе людей в своих странах нет равнодушия, и в этом сравнение Карреры абсолютно справедливо. А в России теперь и интерес к «Ювентусу» возрос многократно. Ибо Каррера — прожженный ювентиец, чего не скрывает, и не случайно недавно на первой полосе La Gazzetta dello Sport был опубликован коллаж из фотографий четырех тренеров в черно-белых футболках, лидирующих в своих чемпионатах, — помимо Карреры, это Антонио Конте из «Челси», Зинедин Зидан из «Реала» и, естественно, Массимилиано Аллегри собственно из «Юве». Думаю, никогда прежде спартаковская эмблема на первой полосе самой популярной итальянской спортивной газеты не появлялась.

Оба клуба прошли через горькое, но в высшей степени полезное «очищение первой лигой». Оба за последние годы обзавелись новыми стадионами, причем с сопоставимой вместимостью (у спартаковцев она даже больше). И, наконец, сегодняшняя их посещаемость в своих лигах намного выше всех остальных. Российскую несложно найти на официальном сайте РФПЛ, а об итальянской студентам московской школы RMA в Турине рассказал директор «Ювентус Стэдиум» Франческо Джанелли.

Итак, средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в чемпионате-2016/17 — 30 158 человек (74,28% от вместимости, и это тоже явное лидерство), следующего за ним «Зенита» — 17 505, а премьер-лиги в целом — 11 019. «Ювентус Стэдиум» в этом сезоне заполняется и вовсе на 94,2%, о чем любому российскому клубу приходится только мечтать, — 39 082 зрителя. При этом сама серия А делит с чемпионатом Франции 4−5-е места в Европе — по 22 200 болельщиков в среднем на игре. 17 тысяч разницы!

Возможно, это одна из главных причин, почему «Ювентус» сейчас идет на вечный итальянский рекорд. Еще ни одному клубу в истории Италии не удавалось выигрывать национальный чемпионат шесть раз подряд. Пять — было. У… того же «Юве». Но сейчас, если черно-белые (как выражаются некоторые мои остроумные коллеги, выступающие в серии Ю) вновь взберутся на чемпионскую вершину, это будет что-то прежде невиданное. И, между прочим, Каррера, несколько лет помогавший Конте, тоже будет иметь к этому рекорду отношение. Пусть даже в клубном музее, как ни пытался, я изображения или упоминания о весьма титулованном, в том числе и на международном уровне, защитнике так и не нашел. Или просто плохо искал?..

Если развивать аналогию со «Спартаком», то сейчас «Ювентус» переживает столь же волшебные времена, как московский клуб — в 1990-е годы. Кстати, с 1992-го по 2001-й красно-белым удалось выиграть девять чемпионатов России из десяти, причем подряд — как раз шесть….

МЕДИЦИНСКОЕ НОУ-ХАУ «СТАРОЙ СИНЬОРЫ».

Но до одного туринского ноу-хау, зуб даю, в «Спартаке» еще не додумались. Для повышения лояльности болельщиков «Ювентус» открыл в городе… медицинский центр, где обычные граждане могут лечиться за вполне разумные деньги у тех самых докторов, которые работают с командой. Высочайшее качество, естественно, гарантируется. Народ повалил туда валом. И если раньше городской командой считался «Торино», то за счет такого хода ситуация начала меняться.

Где хорошая медицина, там и качественное образование. В академии «Юве» уделяется огромное внимание обучению детей, и у «Старой синьоры» — единственного футбольного клуба в Италии — своя лицензированная общеобразовательная школа. Плохие оценки — посиди в матче на скамейке, даже если ты звездочка. И пусть из-за этого тренеру приходится сложнее, это окупится в долгосрочной перспективе. Более того, когда ребята, например, надолго уезжают в юношеские сборные и не могут ходить в школу, у каждого есть выданный клубом планшет, на котором они могут заниматься и сдавать тесты. «Это передача ценностей клуба и социальная ответственность», — объяснил нам директор академии «Ювентуса» Стефано Ибрагим.

В клубе провели подсчеты, которые студентам RMA озвучил Джорджо Риччи, директор по партнерским программам. Если, допустим, у «Наполи» 85% болельщиков живут в Неаполе и окрестностях (на ум приходит аналогия с «Зенитом» и Санкт-Петербургом), то у «Ювентуса» в Турине и области — лишь 15%. Вот и рвутся на «Ювентус Стэдиум» далеко не только туринцы….

Кстати, о названии. Не кажется ли вам по современным меркам странным, что «Старая синьора», в отличие от «Спартака», не использовала так называемый нейминг и не заключила контракт с какой-нибудь крутой фирмой на название такого лакомого стадиона?

История почти невероятная. «Ювентус» заключил 12-летний контракт на 42 миллиона евро с маркетинговой компанией, заплатившей клубу такие деньги за право продать название стадиона. И компания… не шмогла! Так вышло, что ни одно из немногочисленных предложений клуб не устроило. А время-то идет. Если так ничего и не выйдет, получится, что маркетинговая компания подарит эти 42 миллиона клубу. И, говорят, в ней начинают нервничать и сильно подозревать, что «Юве» с какого-то момента умышленно находит изъяны в ее предложениях….

КАК ПОСТРОИТЬ СТАДИОН, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ 19 ЛЕТ.

Ничего сверхъестественного в великолепной по современным итальянским меркам посещаемости «Ювентуса» нет. Ведь его домашняя арена, открытая в 2011 году, держит лидерство в серии А по качеству и комфорту на не меньшей дистанции, чем сама команда — в таблице. Это первый стадион в Италии, который принадлежит клубу. И вот тут мы сталкиваемся с интереснейшей и, думаю, не имеющей аналогов в мире историей.

По крайней мере я не слышал, чтобы где-либо еще разрушили стадион, не просуществовавший и двадцати лет!

Но именно так поступили с «Делле Альпи», построенном, как и многие другие итальянские арены, к домашнему ЧМ-1990. Кстати, с тех пор строить стадионы там перестали и с учетом больших проблем в итальянской экономике едва ли скоро начнут, по крайней мере до тех пор, пока Италия не получит еще какой-нибудь большой турнир.

«Делле Альпи» был чудовищно неудобен. В 2000-е, когда наступило время платного телевидения, люди стали голосовать ногами, предпочитая сидеть дома и смотреть трансляции в комфорте, нежели ни черта (подобно старым «Лужникам») не видеть с трибун арены. Для самого же клуба поворотным стал домашний матч группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» в 1995 году, на который пришли 18 тысяч зрителей. При вместимости 67 тысяч. УЕФА, озабоченный рентабельностью нового турнира, строго спросил туринцев: «Что происходит?».

А происходило лишь то, что поле располагалось от зрителей чудовищно далеко, и им в момент похода на стадион оставалось лишь надеяться, что на «Делле Альпи» в этот вечер не опустится туман — явление для севера Италии нередкое. И вот тогда, в середине 90-х, в клубе появились первые мысли о новом стадионе.

В 2003 году город согласился отдать клубу в аренду землю под стадионом и прилегающую территорию на 99 лет. Но еще три года «Ювентус», к этому времени уже твердо вознамерившийся снести «Делле Альпи», никак не мог представить в мэрию проект. До подписания документов дело дошло лишь в марте 2009-го, когда клуб и город наконец договорились. Причем в кое-каких вопросах Турину удалось клуб «прогнуть». Например, «Ювентус» финансировал строительство съездов к арене с проходящего мимо шоссе, новую систему светофоров в районе и строительство трех искусственных полей для местных любительских клубов.

«Делле Альпи» начали рушить, даже не дожидаясь окончательного решения, — в ноябре 2008-го. А построили «Ювентус Стэдиум» споро — за два года. Как там, Петербургу не икнулось? Впрочем, уверен, что если бы строительство новой арены, как в Турине, было в руках клуба, а не города, то «Зенит» давно уже играл бы на Крестовском.

«НАША ЦЕЛЬ — ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ ТЕАТР ФУТБОЛА, А НЕ КЛЕТКА».

А в «Ювентусе» особенно долго продолжались дискуссии о будущей вместимости. Решили так: главное, чтобы стадион был всегда полон. И после многочисленных исследований остановились на 41 500 зрителей. При этом поле опустилось вглубь на 12 метров, естественно, в прошлом остались беговые дорожки.

Но главное — удобство просмотра. Теперь расстояние от самой дальней точки в верхнем ряду первого яруса на закруглении до беговой дорожки составляет семь с половиной метров, тогда как на «Делле Альпи» оно было 40. Даже с закругления второго яруса дистанция до поля ныне 39 метров. «Наша цель — чтобы это был театр футбола, а не клетка», — провозгласил директор стадиона. Поэтому (кстати, так же, как и на «Арене Краснодар») в Турине по всему периметру стадиона между секторами, исключая гостевой, нет барьеров.

Зато есть теперь, например, не только стадионные туры, но и экскурсия по Турину на два с половиной часа — по местам «Ювентуса». Например, к скамейке, где в 1897 году несколько студентов решили основать футбольный клуб под этим названием. Для фанов «Старой синьоры» со всего мира такое бесценно. А когда к такому путешествию в день игры добавляется 70-минутный тур по стадиону и музею, желающих хоть отбавляй. Поэтому между 12.30 и 17.30 туры проводятся каждые 15 минут, и участвуют в них по 90 болельщиков! Всего же за год тур по стадиону и музей посещают 170 тысяч человек.

Ворота на арену теперь открываются за два часа до матча — чтобы деньги на еду болельщики тратили на территории «Ювентус Стэдиум», а не в городе. Клуб получил право от МВД тренировать и лицензировать стюардов, чтобы те не раздражали публику, а только помогали ей. И более терпеливые теперь работают, в частности, при входе у турникетов, где вероятность возникновения очагов напряженности всегда выше, чем в других точках.

Число продаваемых на сезон абонементов после некоторых подсчетов в клубе решили ограничить 28 тысячами — чтобы был этакий зрительский кровоток, ротация поклонников на стадионе, разжигающая интерес к его посещению у тех, кому это удается редко. И в итоге даже на условный домашний матч с «Сассуоло» в середине января в холодную погоду тут же устремляются те, кто в обычное время попасть на стадион не может. И арена все равно оказывается полной.

Стоит ли после всего этого удивляться, что из 210 миллионов евро, зарабатываемых за сезон всеми клубами серии А в день матча, 46 миллионов (то есть более 20 процентов) приходится только на долю «Ювентуса»? На матче с «Наполи» в этом сезоне был установлен рекорд по доходности в истории матчей серии А — 2,3 миллиона евро.

Если в среднем по Италии сборы от игрового дня (matchday) составляют 12 процентов от общего дохода, то у «Юве» — 16. Что, впрочем, тоже большой перекос: по классической науке футбольного бизнеса доли доходов в день матча, телевидения и спонсорства вкупе с продажей атрибутики должны быть примерно равны.

На Апеннинах же телеконтракт составляет 61 процент, и это всегда угроза того, что рынок может рухнуть. Причем та же Италия через это уже проходила. В Англии — при своем новом бешеном телевизионном соглашении — оно и то составляет 53% от общей доходной части. А matchday — 29, то есть почти ту самую треть, которая и требуется. Тем не менее эти 16 ювентийских процентов — дележка 8−9-го мест в Европе с «Шальке». До «Арсенала», лидирующего с 30 процентами, конечно, далеко, но клуб все равно в группе лидеров на континенте.

Что же до 40-тысячной вместимости «Ювентус Стэдиум», то, возможно, и при 50 тысячах теперь арена заполнялась бы регулярно. Но кто во второй половине 2000-х, когда «Ювентус» из-за договорных матчей выкинули из серии А, а проект нового стадиона как раз в тот момент и готовился, мог предположить, что меньше декады спустя команда на новой арене выиграет пять чемпионатов подряд?..

Она стала какой-то мистическо-победной для клуба: команда играет там уже пять лет и не проиграла за это время ни одного чемпионата! «Спартаку» такое, конечно, только снилось, но, может, «Открытие Арена» станет для него тем самым местом, где прервется 15-летняя безвыигрышная серия?

СТАДИОН ПОВЕЛ В ЭЛИТУ.

«Даже когда нас выбросили в серию В, мы верили, что новый стадион поведет нас обратно в элиту европейского футбола», — говорит директор арены. Так и произошло. Даже в 2006-м, когда «Юве» за прегрешения Лучано Моджи отправили «по этапу», проблема для клуба заключалась не в болельщиках, а в спонсорах. Болельщики-то как раз объединились вокруг команды и ходили на нее (выступавшую в том сезоне на компактном Олимпийском стадионе) активнее, чем ранее на «Делле Альпи».

Более того, проблемы в связи с этим возникли у многих стадионов серии В, где приходилось строить временные трибуны для приезжих тифози «Юве», которые приезжали по полторы тысячи на матч — такого в большинстве городков отродясь не видали. Многие маленькие клубы выпускали сувенирные футболки специально по случаю матча с «Ювентусом» и прекрасно потом их продавали на протяжении всего сезона. Кстати, смета по новому стадиону была опубликована именно по ходу того сезона, чтобы вселить в болельщиков дополнительный энтузиазм.

Теперь этого энтузиазма с лихвой. И у активных фанатов (абонемент за ворота на Южную трибуну — 400 евро на сезон), и у богатых. О чем говорить, если на «Делле Альпи» мест повышенной комфортности было всего 400, а теперь в десять раз больше? И все они раскупаются. Когда на новой арене решили сделать 62 корпоративные ложи, то сомневались, что смогут все или даже почти все их продать. Но уже который сезон не остается ни одной свободной ложи. А на полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» места в «Клубе легенд» за 1200 евро «ушли» за 19 минут с момента начала продаж.

В позапрошлом сезоне, когда «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, его общий доход вырос до 325 миллионов, теперь он составляет 388 миллионов. Цель на этот сезон — преодолеть планку в 400, выше которой пока прыгнули только девять клубов в Европе, пять из которых — английские, а также «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария».

Для болельщика на «Ювентус Стэдиум» все время придумывается что-то новое, и теперь это — уникальное предматчевое световое шоу. С его помощью рекламируется спонсор клуба, и такая реклама стоит намного дороже обычной на бортиках. Эффективно работают SMM-менеджеры: если в сезоне-2010/11 годов «Юве» вообще не было в социальных сетях, отсутствовало мобильное приложение, то сейчас в соцсетях у него 41 миллион подписчиков.

«Ювентус» живет и с того, что стадион работает все дни в году. Вернее, кроме одного — Рождества, но это для итальянцев святое. Помимо домашних игр «Старой синьоры», одного матча сборной в год, благотворительных встреч и туров по стадиону здесь проводят 130 нефутбольных мероприятий в год, то есть одно в два-три дня.

Неплохо «Юве» поживился и на том, что продал часть земли, приобретенной у города, под строительство шопинг-центра и заработал на этом 20 миллионов евро. А «висят» на клубе только 88 миллионов кредита, взятые у банка, специализирующегося на финансировании спортивных центров. Клуб должен погасить его за 10−12 лет с момента начала строительства, и сейчас дела идут так, что декады для закрытия этой «ипотеки» должно хватить. 18−20 миллионов в год — деньги, конечно, серьезные, но это для условного ЦСКА они составляют большую проблему, а «Юве» с такой нагрузкой справляется без особого труда.

Очевидно, что риск, который брал на себя «Ювентус», став первым итальянским клубом, решившимся построить новый стадион, оправдался на все сто. Доходы от стадиона во времена игры на «Стадио Олимпико» уже после возвращения из серии В составляли 11,5 миллиона евро за сезон, а в 2014/15, когда «Юве» дошел до финала Лиги чемпионов, — 48 миллионов. Почувствуйте, что называется, разницу. И задумайтесь, был бы «Юве» таким, как сейчас, если бы остался со своим старым «Делле Альпи».

Когда в 2006 году его закрыли, люди перестали покупать в том районе (расположенном достаточно далеко от центра) квартиры, и он быстро пришел в упадок. Но инвестиции «Ювентуса» и строительство новой арены помогли оживить территорию, и сейчас жить там довольно престижно.

РЕШЕНИЕ ФАНАТСКОГО ВОПРОСА.

Намного легче стало и решать вопросы с фанатами. Достаточно сказать, что абсолютно каждое место на «Ювентус Стэдиум» просматривается с видеокамер, и даже в случае задымления в секторе максимум в течение получаса по камерам идентифицируется виновник «торжества», не просто державший, а именно зажегший файер, и ориентировка на него передается полиции. После финального свистка его поджидают у выхода итальянские «вежливые люди».

Впрочем, в Италии сейчас с насилием на трибунах стало гораздо легче бороться при помощи федерального закона. После трагических событий на Сицилии в 2008 году, когда во время драки на трибунах и за пределами стадиона был убит полицейский, чаша терпения правительства оказалась переполнена, и был, во-первых, введен принцип именных билетов, а во-вторых, принята система наказаний — вплоть до 8-летнего запрета на посещение стадионов. Причем это действует и по отношению к тем, кто, например, разнесет за границей бар после игры. То есть закон работает не только внутри арен.

Если ты в черном списке, система элементарно не может напечатать твое имя на билете на любом стадионе страны. Вся база данных в распоряжении полиции, а вместе с билетом ты должен показать при входе паспорт или другой официальный документ с фотографией. Водительское удостоверение, например, стюардов не устраивает, поскольку в Италии на нем, как нам объяснили в клубе, нет фото. Все это, помноженное на 60-сантиметровые проходы через турникеты, создает перед матчами на стадионах серии А большие заторы. Но тифози давно уже привыкли и смирились.