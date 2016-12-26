Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим легионером сезона

Всем подписчикам группы было предложено выбрать одного из иностранцев, которые выступали за столичную команду, за исключением полузащитников Аруны Лукман и Бесарта Абдурахими, которые сыграли мало матчей в первой части сезона.



Более 41% голосов и первое место достались игроки атаки Патрику Твумаси. Ганец в этом сезоне открыл в себе новый талант — распасовщика, отличившись за сезон 14 результативными передачами, что естественно не осталось не замеченным болельщиками.



Вторую строчку в голосовании занял Неманья Максимович. Сербский футболист в сезоне 2016 года провел 43 матча во всех турнирах за «Астану», в которых отличился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Третье место болельщики отдали защитнику Марину Аничичу. Игрок сборной Боснии и Герцеговины отличился 6 забитыми голами — 3 в чемпионате и 3 в еврокубках, забив дубль «Жальгирису» и гол в ворота АПОЭЛя.



Итоги голосования:

1. Патрик Твумаси — 41,2%

2. Неманья Максимович — 20,8%

3. Марин Аничич — 14,2%

4. Рохер Каньяс — 11,3%

5. Джуниор Кабананга — 6.8%.