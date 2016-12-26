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26 декабря 2016, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим легионером сезона

В официальной группе клуба «Вконтакте» прошло голосование по определению лучшего легионера «Астаны» в сезоне 2016.

В официальной группе клуба <span class=error>Вконтакте</span> прошло голосование по определению лучшего легионера <span class=error>Астаны</span> в сезоне 2016. Увеличить
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Всем подписчикам группы было предложено выбрать одного из иностранцев, которые выступали за столичную команду, за исключением полузащитников Аруны Лукман и Бесарта Абдурахими, которые сыграли мало матчей в первой части сезона.

Более 41% голосов и первое место достались игроки атаки Патрику Твумаси. Ганец в этом сезоне открыл в себе новый талант — распасовщика, отличившись за сезон 14 результативными передачами, что естественно не осталось не замеченным болельщиками.

Вторую строчку в голосовании занял Неманья Максимович. Сербский футболист в сезоне 2016 года провел 43 матча во всех турнирах за «Астану», в которых отличился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Третье место болельщики отдали защитнику Марину Аничичу. Игрок сборной Боснии и Герцеговины отличился 6 забитыми голами — 3 в чемпионате и 3 в еврокубках, забив дубль «Жальгирису» и гол в ворота АПОЭЛя.

Итоги голосования:
1. Патрик Твумаси — 41,2%
2. Неманья Максимович — 20,8%
3. Марин Аничич — 14,2%
4. Рохер Каньяс — 11,3%
5. Джуниор Кабананга — 6.8%.

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