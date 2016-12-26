Футболисты французского клуба заплатят по евро за каждый килограмм лишнего веса после праздников
Главный тренер «Монпелье» Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов, чтобы они сохранили форму во время зимнего отпуска. Об этом сообщает L’Equipe.
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Все игроки «Монпелье» прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса футболисты будут платить по одному евро.
«С одной стороны штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти», — отметил Антц.
В чемпионате Франции «Монпелье» занимает 11-е место.
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