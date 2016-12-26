«Ливерпуль» готов выложить за Промеса 20 миллионов фунтов

Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп хотел видеть в команде полузащитника Юлиана Дракслера, но тот предпочел перейти в «ПСЖ». По словам Клоппа, футболист соблазнился большими деньгами, а «Ливерпуль» не намерен делать «сумасшедшие» приобретения. В сложившейся ситуации именно Промес стал первоочередной целью клуба.

Кроме того, в «Ливерпуле» не отказались от идеи приобрести у «Ростова» Сердара Азмуна, который впечатлил немецкого тренера своей игрой в Лиге чемпионов.

Напомним, Промес получил несколько заманчивых предложений из Китая, в том числе от клуба «Шанхай Шеньхуа», но отказался покидать Европу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">4. Liverpool step up Quincy Promes interest after missing out on Paris Saint-Germain bound Julian Draxler<a href="https://t.co/Hjp38gKF6z">https://t.co/Hjp38gKF6z</a> <a href="https://t.co/QNnl3zqGZT">pic.twitter.com/QNnl3zqGZT</a></p>— Mirror Football (@MirrorFootball) <a href="https://twitter.com/MirrorFootball/status/813150832971509760">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>