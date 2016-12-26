«Ливерпуль» готов выложить за Промеса 20 миллионов фунтов
«Ливерпуль» в зимнее трансферное окно готов активировать опцию выкупа контракта полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которая составляет 20 миллионов фунтов.
Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп хотел видеть в команде полузащитника Юлиана Дракслера, но тот предпочел перейти в «ПСЖ». По словам Клоппа, футболист соблазнился большими деньгами, а «Ливерпуль» не намерен делать «сумасшедшие» приобретения. В сложившейся ситуации именно Промес стал первоочередной целью клуба.
Кроме того, в «Ливерпуле» не отказались от идеи приобрести у «Ростова» Сердара Азмуна, который впечатлил немецкого тренера своей игрой в Лиге чемпионов.
Напомним, Промес получил несколько заманчивых предложений из Китая, в том числе от клуба «Шанхай Шеньхуа», но отказался покидать Европу.
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