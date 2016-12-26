СМИ: «Ливерпуль» вернулся к идее купить Промеса после срыва трансфера Дракслера

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Информация об интересе мерсисайдцев к 24-летнему полузащитнику «красно-белых» появилась в британских СМИ еще в ноябре, после того как нападающий Дэнни Ингз, практически полностью пропустивший прошлый сезон из-за травмы, вновь выбыл на 7−9 месяцев. Другой форвард «Ливерпуля» Садьо Мане в начале следующего года будет играть за сборную Сенегала на Кубке африканских наций.

Позже «Ливерпуль» переключил свое внимание на Дракслера из «Вольфсбурга», но полузащитник сборной Германии предпочел продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года из «Твенте» и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате России в сезонах-2014/15 и 2015/16. В августе Промес подписал новый контракт с московским клубом, рассчитанный на пять лет. В нынешнем сезоне Промес в 14 матчах чемпионата России забил 6 голов.