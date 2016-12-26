СМИ: Компания «Ред Булл» хочет купить английский футбольный клуб «Вест Хэм»
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Австрийская компания по производству напитков «Ред Булл» хочет приобрести контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Вест Хэм». Об этом сообщает газета Sun.
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По данным издания, основной причиной заинтересованности компании является Олимпийский стадион в Лондоне, на котором «Вест Хэм» проводит свои домашние матчи. В случае успешной сделки австрийцы намерены провести ребрендинг арены.
На данный момент «Ред Булл» является акционером нескольких спортивных проектов, среди них футбольные клубы «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Нью Йорк Ред Буллз», а также команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» и «Торо Россо».
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