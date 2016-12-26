Агент Де Брёйне: Ни за что не посоветовал бы Кевину ехать в чемпионат Китая

«Мои друзья спрашивали меня, что бы я посоветовал Де Брёйне, если бы ему поступило выгодное предложение из Китая. На данный момент ни за что бы не посоветовал ему туда ехать. Деньги — это одно, но есть ещё любовь к своей работе.



Это интересная история для возрастных игроков, которые могут заработать там больше деньги. Однако, например, если бы я был менеджером Оскара, который переходит из “Челси” в “Шанхай СИПГ”, то не уверен, что порекомендовал бы ему уехать в Китай. Переходя туда, игрок рискует пропасть. С другой стороны, если после четырёх лет пребывания в небытии у тебя на счету будет € 160 млн, возможно, это не так уж плохо», — цитирует Де Костера sporza.