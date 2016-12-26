Агент Де Брёйне: Ни за что не посоветовал бы Кевину ехать в чемпионат Китая
Агент Патрик Де Костер, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, сообщил, что не стал бы советовать своему клиенту принимать выгодное предложение из чемпионата Китая, если бы таковое поступило.
«Мои друзья спрашивали меня, что бы я посоветовал Де Брёйне, если бы ему поступило выгодное предложение из Китая. На данный момент ни за что бы не посоветовал ему туда ехать. Деньги — это одно, но есть ещё любовь к своей работе.
Это интересная история для возрастных игроков, которые могут заработать там больше деньги. Однако, например, если бы я был менеджером Оскара, который переходит из “Челси” в “Шанхай СИПГ”, то не уверен, что порекомендовал бы ему уехать в Китай. Переходя туда, игрок рискует пропасть. С другой стороны, если после четырёх лет пребывания в небытии у тебя на счету будет € 160 млн, возможно, это не так уж плохо», — цитирует Де Костера sporza.
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