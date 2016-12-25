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25 декабря 2016, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Гуанчжоу» предлагает Турану 50 миллионов евро за три года

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Арду Турана, сообщает TMW.

Китайский Гуанчжоу Эвергранд намерен приобрести полузащитника Барселоны <span class=error>Арду</span> <span class=error>Турана</span>. Увеличить
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Клуб из Поднебесной готов предложить турецкому игроку контракт на 50 миллионов евро за три года.

Туран перешел в «Барселону» В 2015 году из «Атлетико». В этом сезоне он провел в составе команды 19 матчей, в которых забил 11 мячей. Ранее сам игрок заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

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