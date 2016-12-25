«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении футболиста «Шальке» Майера
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника немецкого «Шальке» Макса Майера. Об этом сообщает британская газета Sun.
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Отмечается, что сделка может состояться летом 2017 года. «Тоттенхэм» должен будет заплатить за 21-летнего игрока €30 млн.
Майер является воспитанником «Шальке», за основную команду клуба выступает с 2013 года. В текущем сезоне он провел за «Шальке» 21 матч, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
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