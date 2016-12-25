Алдервейрелд, Дембеле и Янссен сыграют с «Саутгемптоном», Ламела пропустит матч

«Дембеле в порядке, он тренируется и чувствует себя очень хорошо. Янссен тоже в порядке, Тоби должен быть готов к игре с “Саутгемптоном”. Думаю, только Ламела пропустит ближайший матч, а все остальные будут готовы», — приводит слова Почеттино Sportsmole.