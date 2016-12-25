Алдервейрелд, Дембеле и Янссен сыграют с «Саутгемптоном», Ламела пропустит матч
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Тоби Алдервейрелд, полузащитник Мусса Дембеле и форвард Винсент Янссен готовы помочь команде в предстоящем выездном матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (28 декабря).
«Дембеле в порядке, он тренируется и чувствует себя очень хорошо. Янссен тоже в порядке, Тоби должен быть готов к игре с “Саутгемптоном”. Думаю, только Ламела пропустит ближайший матч, а все остальные будут готовы», — приводит слова Почеттино Sportsmole.
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