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25 декабря 2016, 23:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алдервейрелд, Дембеле и Янссен сыграют с «Саутгемптоном», Ламела пропустит матч

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Тоби Алдервейрелд, полузащитник Мусса Дембеле и форвард Винсент Янссен готовы помочь команде в предстоящем выездном матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (28 декабря).

«Дембеле в порядке, он тренируется и чувствует себя очень хорошо. Янссен тоже в порядке, Тоби должен быть готов к игре с “Саутгемптоном”. Думаю, только Ламела пропустит ближайший матч, а все остальные будут готовы», — приводит слова Почеттино Sportsmole.

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