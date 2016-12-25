Игрок был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на £ 100 тыс. (около € 119 тыс.).



«Мы поддерживаем его, потому что для меня изначально это была очень запутанная ситуация. Главное — теперь он знает, что должен быть осторожным в будущем. Ему нужно просто сконцентрироваться на футболе. Мы знаем, что команде придётся провести без Шелви пять игр.



Странные вещи часто происходят на поле. Мы допускаем, что он допустил ошибку. Говорят, что он произнёс эти слова, но сам Шелви это отрицает. Может, он сказал их, а может — нет. Как бы то ни было, нужно двигаться дальше и думать о будущем», — цитирует Бенитеса Sportsmole.