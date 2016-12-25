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25 декабря 2016, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенитес: Дисквалификация Шелви за расистские высказывания — запутанная история

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал наказание полузащитника Джонджо Шелви за расистские высказывания.

Игрок был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на £ 100 тыс. (около € 119 тыс.).

«Мы поддерживаем его, потому что для меня изначально это была очень запутанная ситуация. Главное — теперь он знает, что должен быть осторожным в будущем. Ему нужно просто сконцентрироваться на футболе. Мы знаем, что команде придётся провести без Шелви пять игр.

Странные вещи часто происходят на поле. Мы допускаем, что он допустил ошибку. Говорят, что он произнёс эти слова, но сам Шелви это отрицает. Может, он сказал их, а может — нет. Как бы то ни было, нужно двигаться дальше и думать о будущем», — цитирует Бенитеса Sportsmole.

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Новости Зарубежного футбола

Шелви не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за расистские слова

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви сообщил, что не намерен подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии, которая дисквалифицировала футболиста на пять матчей за расистские высказывания в отношении хавбека «Вулверхэмптон Уондерерс» Ромена Сеса.
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