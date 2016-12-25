Вадим Томас: Не думал, что могу играть в Казахстане
В воскресенье 25 декабря завершился первый в это межсезонье зарубежный
учебно-тренировочный сбор «Окжетпеса», проходивший в Турции. В расположении кокшетауской дружины в эти зимние дни побывало достаточно немало различных исполнителей, которые с разной степенью вероятности в состоянии пополнить состав этой команды Казахстанской Премьер-Лиги.
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Одного из претендентов на место в рядах «Окжетпеса» хотелось бы выделить особо. Знакомьтесь: Вадим Томас. 23 декабря ему исполнилось 28 лет. Гражданин Германии и уроженец Казахстана.
— Вадим, не подписали контракт с кокшетауским клубом?
— Пока еще нет.
— Но на следующий сбор «Окжетпеса» поедете?
— Да, поеду.
— Хотелось бы немного познакомить с Вами казахстанских любителей футбола. Вы ведь в нашей стране родились?
— Родился в Астраханке Акмолинской области. В 1996 году, когда мне было 7 лет, мы уехали в Германию, где я и вырос. Играю сейчас в пятом по силе дивизионе немецкого чемпионата.
— Вы начали заниматься футболом уже на исторической родине?
— Начинал еще в ДЮСШ в Астраханке, потому уже возобновил занятия футболом в «СВ 21 Штайнхайм».
— Интересно, как звали Вашего первого тренера в Астраханке?
— Не знаю. Я совсем маленьким тогда был.
— А почему именно футбол выбрали?
— Я вообще из спортивной семьи. Все мои дяди в футбол играли. Один из них, Виктор Иокерс, выступал за «Локомотив» из Целинограда. Мой папа — бывший борец, мама — волейболистка.
— Вы, как я понимаю, — центрфорвард. А на других позициях на поле не играете?
— Играю только в нападении.
— «СВ Хекстер», «ФК Гютерсло», «СК Роланд» — это все команды, за которые Вы выступали в Германии?
— Да, это все.
— Как я понимаю, у Вас действующий до 30 июня следующего года контракт с «СК Роланд». Значит ли это, что если в «Окжетпесе» решат начать сотрудничество с Вадимом Томасом, то клубу нужно будет Вас выкупать?
— Меня отпустят бесплатно. Я договорился с клубом.
— Интересно, а как Вы вообще попали на этот УТС «Окжетпеса»?
— Агент из Москвы связался со мной и предложил поехать туда.
— Раньше
— Не думал.
— Как прошел для Вас сбор? Насколько я знаю, Вы забивали на этом УТС?
— Нормально сыграл. Забил один гол.
— Я читал одно Ваше интервью трехлетней давности сайту Transfermarkt.de, где Вы говорили, что не отказались бы от приглашения выступать за национальную сборную Казахстана. С тех пор ничего не изменилось?
— Сразу бы согласился на такое предложение.
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