Вадим Томас: Не думал, что могу играть в Казахстане

Одного из претендентов на место в рядах «Окжетпеса» хотелось бы выделить особо. Знакомьтесь: Вадим Томас. 23 декабря ему исполнилось 28 лет. Гражданин Германии и уроженец Казахстана.



— Вадим, не подписали контракт с кокшетауским клубом?

— Пока еще нет.



— Но на следующий сбор «Окжетпеса» поедете?

— Да, поеду.



— Хотелось бы немного познакомить с Вами казахстанских любителей футбола. Вы ведь в нашей стране родились?

— Родился в Астраханке Акмолинской области. В 1996 году, когда мне было 7 лет, мы уехали в Германию, где я и вырос. Играю сейчас в пятом по силе дивизионе немецкого чемпионата.



— Вы начали заниматься футболом уже на исторической родине?

— Начинал еще в ДЮСШ в Астраханке, потому уже возобновил занятия футболом в «СВ 21 Штайнхайм».



— Интересно, как звали Вашего первого тренера в Астраханке?

— Не знаю. Я совсем маленьким тогда был.



— А почему именно футбол выбрали?

— Я вообще из спортивной семьи. Все мои дяди в футбол играли. Один из них, Виктор Иокерс, выступал за «Локомотив» из Целинограда. Мой папа — бывший борец, мама — волейболистка.



— Вы, как я понимаю, — центрфорвард. А на других позициях на поле не играете?

— Играю только в нападении.



— «СВ Хекстер», «ФК Гютерсло», «СК Роланд» — это все команды, за которые Вы выступали в Германии?

— Да, это все.



— Как я понимаю, у Вас действующий до 30 июня следующего года контракт с «СК Роланд». Значит ли это, что если в «Окжетпесе» решат начать сотрудничество с Вадимом Томасом, то клубу нужно будет Вас выкупать?

— Меня отпустят бесплатно. Я договорился с клубом.



— Интересно, а как Вы вообще попали на этот УТС «Окжетпеса»?

— Агент из Москвы связался со мной и предложил поехать туда.



— Раньше когда-нибудь думали о том, что можете играть в Казахстане?

— Не думал.



— Как прошел для Вас сбор? Насколько я знаю, Вы забивали на этом УТС?

— Нормально сыграл. Забил один гол.



— Я читал одно Ваше интервью трехлетней давности сайту Transfermarkt.de, где Вы говорили, что не отказались бы от приглашения выступать за национальную сборную Казахстана. С тех пор ничего не изменилось?

— Сразу бы согласился на такое предложение.