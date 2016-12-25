ПСВ заинтересован в покупке ван Гинкела у «Челси»

«Нужно обсудить это с “Челси”. Да, он нам интересен, но нужно посмотреть, найдётся ли для него место в команде. Надо связаться с “Челси” и выяснить детали, пока мы этого не делали», — сказал Брандс в эфире Omroepwest.



24-летний ван Гинкел выступал за ПСВ на правах аренды во второй половине прошлого сезона и забил 8 голов в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник не сумел пробиться в основу «Челси» и сейчас играет за молодёжную команду синих.