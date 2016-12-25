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25 декабря 2016, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПСВ заинтересован в покупке ван Гинкела у «Челси»

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что клуб заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела.

«Нужно обсудить это с “Челси”. Да, он нам интересен, но нужно посмотреть, найдётся ли для него место в команде. Надо связаться с “Челси” и выяснить детали, пока мы этого не делали», — сказал Брандс в эфире Omroepwest.

24-летний ван Гинкел выступал за ПСВ на правах аренды во второй половине прошлого сезона и забил 8 голов в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник не сумел пробиться в основу «Челси» и сейчас играет за молодёжную команду синих.

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