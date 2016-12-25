«Болтон» ведёт переговоры с американскими инвесторами

Нынешние владельцы клуба обсуждают сделку с компанией Iron Clad Sports, которая базируется в Нью-Йорке, утверждает Bolton News.



По данным источника, в случае удачного завершения переговоров инвесторы не планируют вкладывать в «Болтон» большие объёмы средств.



На данный момент «Болтон» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги (третий дивизион чемпионата Англии), отставая от лидирующего «Сканторп Юнайтед» на четыре очка.