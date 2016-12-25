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25 декабря 2016, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Болтон» ведёт переговоры с американскими инвесторами

«Болтон Уондерерс» ведёт переговоры с американскими инвесторами.

Нынешние владельцы клуба обсуждают сделку с компанией Iron Clad Sports, которая базируется в Нью-Йорке, утверждает Bolton News.

По данным источника, в случае удачного завершения переговоров инвесторы не планируют вкладывать в «Болтон» большие объёмы средств.

На данный момент «Болтон» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги (третий дивизион чемпионата Англии), отставая от лидирующего «Сканторп Юнайтед» на четыре очка.

Болтон Уондерерс
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